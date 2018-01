"Voor echte rebellen" Blauwe sneakers onder trouwjurk? 31 januari 2018

Blauwe Adidas-sneakers die vanonder een witte trouwjurk komen flitsen: ook daarmee stal Marjolein harten in 'Blind Getrouwd'. Het herinnert ons aan Serena Williams, die in november ook op sneakers huwde. Kunnen we van een trendje spreken? Ja en neen, weten ze bij Het Bruidshuis in Antwerpen (Merksem). "We hebben inderdaad een publiek voor geklede, ivoorkleurige sneakers", klinkt het. "Bruidjes willen genieten van hun dag, en dat lukt niet altijd op hoge hakken. Bovendien zijn veel vrouwen tegenwoordig quasi zo groot als hun man, wat hakken minder aantrekkelijk maakt. Maar doorgaans gaat het om heel geklede sneakers, eventueel met kant. Of witte All Stars, dat zie je ook geregeld. Bláuwe Adidas-sportschoenen, dat is echt een statement. Dat zijn enkelingen. Vrouwen met een sterk karakter en rebels kantje. En eigenlijk is het ook wel leuk als alles heel klassiek is, en een vrouw met dat paar schoenen zegt: met dit accent wil ik het net een tikje anders. Anderzijds is het even mooi als het plaatje klopt, tot in de puntjes, met mooie hakken. En dat is in Vlaanderen toch de regel." (NV)

