"Voodoopriester zei Lukaku voor Chelsea te tekenen"

Vreemde uitspraak van Ferhad Moshiri, eigenaar van Everton. Op de jaarlijkse algemene vergadering moest de grote baas uitleggen waarom Romelu Lukaku geen nieuw contract tekende, ondanks een principieel akkoord met zijn makelaar, Mino Raiola. "Als je zou weten hoeveel we hem hebben geboden, zal je het niet geloven", zei Moshiri. "Op een dag kwam zijn agent naar Finch Farm om het contract te ondertekenen. Lukaku was er ook bij. Tijdens de meeting moest Lukaku zijn moeder bellen. Hij had van een voodoo de boodschap gekregen dat hij naar Chelsea moest gaan." De spits drong lang aan op een transfer naar zijn ex-club, maar enkele telefoontjes van José Mourinho brachten hem eind juni op andere gedachten. Uiteindelijk koos hij toch voor Manchester United. (KTH)

