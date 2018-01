"Volledige dorpskern tot zone 30 bombarderen heeft weinig zin" 26 januari 2018

00u00 0

Terwijl een recordaantal chauffeurs tegen de lamp loopt omdat ze te hard rijden in een zone 30, is hiervoor in één op de drie politiezones geen enkele boete uitgeschreven in de eerste helft van 2017.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN