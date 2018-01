"Voel me garagist" Clement 27 januari 2018

Het griepvirus lijkt overwonnen in de Genkse kleedkamer. Enkel Jacub Brabec voelt zich nog wat pips en is er vanavond niet bij tegen STVV. Maar voor Philippe Clement blijft het sleutelen. "Ik voel me net een garagist", lacht de coach. "Ik heb een aantal heel mooie wagens in de showroom staan, maar er zijn er ook een heel aantal wagens die moeten bijgetankt worden. Zeker met die vele midweekmatchen is dat iets wat we goed moeten managen." Aly Samatta zit voor het eerst sinds zijn meniscusoperatie begin november in de kern. "Hij laat mooie dingen zien op training en zit daarom in de selectie. Ik ben doorgaans van het principe dat een speler minstens een volledige week moet meegetraind hebben alvorens hij in aanmerking komt voor een selectie, maar nood breekt wet." Pozuelo, tegen Lokeren uit voorzorg naar de kant gehaald, is inzetbaar. Benson valt naast de kern. Mata (buikspieren) traint opnieuw met de groep. (KDZ)

