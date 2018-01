"Veel van wat Francken doet, zou ik ook doen" Louis Tobback 00u00 0

Louis Tobback (sp.a) heeft een "genuanceerde mening" over Theo Francken en diens beleid. Dat zegt de burgemeester van Leuven in 'Knack'. "Ik heb al gezegd dat zijn beleid in het verlengde ligt van wat ik deed als minister. Ook ik vond dat de overheid niet de indruk mag geven dat ze de pedalen kwijt is. Dat was wél zo toen Melchior Wathelet senior (cdH) bevoegd was voor asiel. Vandaar dat ik zelfs vragende partij was om bevoegd te worden voor asiel: de politiek was beetje bij beetje haar legitimiteit aan het verliezen..." Verder zegt Tobback dat "veel wat Theo Francken doet, hij ook zou doen". "Maar hij geniet er te veel van (...) Asielzoekers terugsturen moet een corvee blijven (...) Je moet niet wellustig komen pochen: 'Ik heb weer zoveel criminelen op het vliegtuig gezet.'" Over de samenwerking met Soedan heeft hij geen goed woord over. "Die deal tart alle verbeelding."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee