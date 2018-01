"Veel kans dat Netflix binnenkort van Apple is" 00u00 0

Er is 40% kans dat Netflix binnenkort deel uitmaakt van het Apple-imperium, zeggen analisten van zakenbank Citi. Apple probeert al langer zijn videodiensten uit te breiden. Dankzij de nieuwe belastingwetgeving van de Amerikaanse president Trump zou er extra budget kunnen vrijkomen om die plannen in een stroomversnelling te brengen. Apple zit immers op een buitenlandse cashberg van liefst 252 miljard dollar. Tot nu was het te duur dat geld naar de VS te brengen. Maar de belastinghervorming brengt daar verandering in. Dat betekent dat Apple over een nog steviger oorlogskas beschikt voor overnames. Netflix, met een waarde van 80 miljard dollar, is volgens Citi de interessantste prooi. Maar ook een overname van Disney wordt niet uitgesloten.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee