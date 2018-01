"Van kleins af denk en gedraag ik me als een meisje" ARIANE (20) 24 januari 2018

Ariane studeert voor leerkracht secundair onderwijs biologie en Engels en is al twaalf jaar de beste vriendin van Selina. "Wij begrijpen als geen ander hoe we ons voelen", zegt ze. Ariane trok als kind al jurkjes aan, probeerde de hakken van haar mama uit en bond een doek om haar hoofd alsof ze lange haren had. "Van kleins af aan denk en gedraag ik me als een meisje. Maar ik besefte niet dat ik in een jongenslichaam zat." Na een zwaar en lang transitieproces - en haar operatie in juni 2016 - kan ze écht vrouw zijn. Ariane kan op veel steun rekenen, maar toch blijft het mentaal moeilijk. "Ik heb het gevoel dat ik heel mijn leven gestreefd heb naar die geslachtsoperatie, en toen was die er. En dan? Mensen van mijn leeftijd hebben heel hun leven kunnen werken aan de persoon die ze zijn, en ik heb het gevoel dat ik daar nu nog maar aan kan beginnen."

