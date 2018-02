"Van Aert kan het ver schoppen op de weg" 16 februari 2018

00u00 0

Van Avermaet gelooft stellig in een succesvolle wegcarrière van drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. Dat zei de olympische kampioen gisteravond tijdens de Facebook Live-sessie vanuit Oman op de pagina van VTM Nieuws. "Wout heeft de kracht en de explosiviteit om het heel ver te kunnen schoppen op de weg en om op termijn ook wedstrijden te winnen", aldus Van Avermaet bij wielerjournalist Merijn Casteleyn. "Maar dit jaar mogen we nog niet te veel van hem verwachten. Laat hem ervaring opdoen op dit niveau en zien hoever hij precies kan komen. En niet te veel druk op zijn schouders leggen. Ik vind het niet meer dan normaal dat een topveldrijder als hij het eens wil proberen op de weg. Ik kijk ernaar uit. En vrees niet, Wout... (lacht) Ik zal het zelf nooit proberen in het veld." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN