"Transgender? Bel over twee weken eens terug" Niet alle gemeenten zijn even goed voorbereid 00u00 0

"Transgender, zegt u? Daar hebben we nu geen tijd voor. Belt u anders over twee weken eens terug." Die reactie kreeg de Izegemse transgender Rudwina Denolf (56) woensdag op het stadhuis toen ze informeerde naar een administratieve geslachtsverandering. Rudwina gaat al zes jaar als vrouw door het leven en wil dat nu ook officieel maken. "Telkens ik nog 'Rudi' op een brief zie staan, doet dat pijn." Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) heeft alle begrip voor Rudwina. "Spijtig genoeg was de eerste werkdag van het jaar een erg drukke dag voor onze ambtenaar van de burgerlijke stand." (SVR/BHT)