"Terreurdatabank wordt te groot" Privacycommissie 31 januari 2018

Volgens de Privacycommissie belanden er te veel namen van Syriëstrijders in de databank tegen terreur. De gegevensbank over Foreign Terrorist Fighters bevat informatie over mogelijke terroristen, maar de regering wil de databank uitbreiden met namen van wie naar een jihadistisch conflictgebied is gereisd, of dat wilde doen, maar ook met gegevens over 'homegrown terrorist fighters'. Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hebben koninklijke besluiten in die zin opgesteld, maar de Privacycommissie vindt de uitbreiding te ver gaan. "De dreiging die uitgaat van jihadistisch terrorisme is voor iedereen duidelijk. Maar met deze veranderingen dreigt men zo'n breed net uit te gooien dat mensen onterecht worden meegesleurd", zegt Willem Debeuckelaere. (KAV)

