"Te veel twijfels op belangrijke momenten"

Matige en vooral te wisselvallige prestatie van Alison Van Uytvanck (WTA 77), die onderuitging tegen Petra Martic (WTA 81). "Ik ben al enkele dagen op zoek naar het juiste ritme", zei de Brabantse nadat ze in de eerste set nochtans een 1-4-achterstand wist goed te maken. "Op de belangrijke momenten is er te veel twijfel, vooral in mijn forehand. Ik zal moeten werken om die opnieuw op punt te krijgen. Maar vandaag was het gewoon niet goed genoeg." Tot begin april heeft Van Uytvanck, die vorig jaar revalideerde van een polsoperatie, geen punten te verdedigen. In Australië kon ze daar jammer genoeg niet van profiteren. Voor de vierde keer in vier deelnames verloor ze in de eerste ronde op Melbourne Park. "Ik moet nu matchen spelen om aan vertrouwen te winnen, en vooral matchen winnen", zuchtte Van Uytvanck. Dat zou dan maar moeten gebeuren in Taiwan en op de Fed Cup tegen Frankrijk. (FDW)

