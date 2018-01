"Sprookjesprinsen zijn seksuele roofdieren" 00u00 0

Zelfs de sprookjeswereld blijft niet gespaard van de #MeToo-heisa. Volgens een Japanse hoogleraar van de universiteit van Osaka maken de prinsen in Sneeuwwitje en Doornroosje zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. "Je kunt niet zomaar een slapende vrouw kussen, want ze heeft je er geen toestemming voor gegeven", luidt de argumentatie van Kazue Muta. De academica stoffeert haar vaststelling met een recent voorval in haar thuisland: op een Japanse metro kuste een man een slapende vrouw. Hij werd gearresteerd en beschuldigd van aanranding. "Ik wil de magie van oude sprookjes niet doorbreken, maar deze verhalen praten seksueel geweld goed. We moeten ons afvragen of ze niet aan een update toe zijn." (YDS)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee