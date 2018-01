"Soms kan je al een verschil maken door gewoon te luisteren" 26 januari 2018

<<Ik geef al ongeveer acht jaar les aan Karel

de Grote Hogeschool, vanuit mijn achter-

grond als psychiatrisch verpleegkundige.

Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon

voor het personeel van onze verschillende

campussen. Dat betekent dat ik het

aanspreekpunt ben voor collega's als zij

zich minder goed voelen op het werk. Gaat

het om functiegerelateerde problemen,

dan verwijs ik door naar HR. Maar als er

conflicten ontstaan tussen collega's of met

leidinggevenden, of als er klachten zijn

rond seksueel grensoverschrijdend ge-

drag, dan is het mijn taak om te helpen.>>

<<In elk bedrijf kunnen er conflictsituaties

ontstaan. Als je er zelf in verzeild raakt, zijn

er meestal twee opties. Je kan ze proberen

negeren, maar vaak ga je dan toch met een

onaangenaam gevoel werken en soms

escaleert het. Je kan er ook iets aan

proberen doen. Je verhaal delen is een

begin, en vaak helpt dat al. Mijn voor-

naamste taak is dus luisteren. Daarnaast

registreer ik wat er is gebeurd, voor het

geval er iets soortgelijks zou voorvallen in

de toekomst. Soms ga ik ook bemiddelen

tussen de verschillende partijen. Maar

nooit zonder het medeweten en de goed-

keuring van de persoon die contact met

mij heeft opgenomen. Vertrouwelijkheid

is het allerbelangrijkste in deze functie.

Daarom spreek ik soms buiten de campus

af met collega's die mijn hulp inroepen, zo-

dat we zeker niet samen gezien worden.>>

<<Meestal twijfelen mensen heel lang

vooraleer ze de stap naar hulp zetten.

Maar eens ze beginnen te vertellen, zie

ik vaak dat ze opgelucht zijn omdat ze

eindelijk hun verhaal kunnen doen.

Dat vind ik echt het mooiste aan mijn

job, dat ik een verschil kan maken voor

iemand die zich in een moeilijke situatie

bevindt.>>

