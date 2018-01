"Renard toonde geen respect" Trebel 27 januari 2018

00u00 0

Voor Trebel is een woord een woord. En dus dacht hij één jaar geleden dat Standard niet moeilijk zou doen als er interesse kwam. "Maar Olivier Renard brak zijn belofte", aldus Trebel in een interview dat Proximus 11 zondag zal uitzenden voor de aftrap. "Vandaar mijn gedrag destijds (hij stuurde zijn kat naar de winterstage, red.). Je kunt me niet vandaag in de ogen kijken en 'ja' zeggen en een dag later plots 'neen' antwoorden. Voor alle duidelijkheid: ik heb het niet over de voorzitter of de fans, wel over Renard. Hij toonde een totaal gebrek aan respect." Trebel laat zich bij Proximus 11 ook kort uit over de manier van werken bij Standard. "De spelers zijn geen duiven, wel mensen. Sommige jongens werden gewaardeerd, anderen totaal niet. Het beste bewijs is dat een speler als Dossevi verkoos om naar Metz te trekken. De preses zou dit moeten zien, maar naar mijn mening is hij wat gebrainwasht." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN