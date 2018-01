"Problemen met mijn heup" Elina Svitolina 24 januari 2018

De 23-jarige Svitolina werd genadeloos weggetikt door Mertens, maar riep achteraf een excuus in. "Toen ik aan de Australian Open begon, had ik al wat gezondheidsproblemen en die waren vandaag nog ernstiger. Ik heb een letsel aan de heup en kon niet afduwen met mijn rechterbeen. Ik speelde met een flinke tape onder mijn short. Maar zij tenniste ook op een uitstekend niveau, dus moest ik mezelf pushen en daardoor werd de blessure erger." Svitolina toonde zich ook wel sportief in het verlies. "Mertens tennist met veel vertrouwen. En als je haar kansjes geeft, dan zal ze voor haar shots gaan. Ze is erg constant in haar tennis en resultaten, en dat zag je ook vandaag." (FDW)

