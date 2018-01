"Poetin was op de hoogte van dopingsysteem" 30 januari 2018

In een nieuwe documentaire op de ARD over het Russische dopingschandaal vertelde Grigory Rodchenkov, voormalig directeur van het Russisch antidopinglabo in Moskou en klokkenluider in de affaire, dat president Vladimir Poetin een centrale rol speelde in het geïnstitutionaliseerde dopingsysteem in Rusland. "Uiteraard werd alles van boven gestuurd. Alleen de president kan zo'n opdracht aan de veiligheidsdiensten geven. De informatieketting was simpel: ik rapporteerde aan Iouri Nagornikh, viceminister van Sport, die op zijn beurt sportminister Vitali Mutko informeerde. Hij speelde vervolgens de info door aan Poetin." Het IOC legde Mutko en Nagornikh al een levenslange olympische ban op, Poetin bleef altijd buiten schot. Hij deed het schandaal af als onzin, met statements als "Rodchenkov werkt voor de Amerikaanse geheime dienst". (VH)

