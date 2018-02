"Paniekaanvallen gehad voor actiescènes" 01 februari 2018

Het valt op: in 'De Tunnel' zitten een pak meer actiescènes dan we gewend zijn van 'De Buurtpolitie'. Spannend, zeker voor Ilsa La Monaca (foto). "In een explosie in een tunnel word ik bedolven onder brokstukken en zand. Ik werd dus letterlijk ingegraven. Vier uur lang moest ik in koud, vochtig zand liggen. Zelfs tijdens de pauze, toen iedereen weg was. Ik kon niet eens naar het toilet." Tegenspeler Manoe Frateur moest dan weer z'n claustrofobie overwinnen in de nagebouwde tunnel. "Ik heb op m'n 20ste eens met zeven mensen vier uur vastgezeten in een lift, dus toen ik het script las, stond het zweet al op mijn voorhoofd. Ik had zelfs paniekaanvallen." Maar het was wel een gewéldige kans, vinden Ilse en Manoe. "De ervaring van ons leven!" (JOBG)

