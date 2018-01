"Pa zei: 'Koers als een echte Nys'" Thibau Nys wint bij nieuwelingen 00u00 0

Twee op twee voor Thibau Nys in de Belgische kampioenschappen. Nadat hij een jaar geleden in Oostende kampioen werd bij de eerstejaarsnieuwelingen pakte de zoon van Sven Nys in Koksijde de titel bij de tweedejaars. Nochtans kende hij geen vlekkeloze start. "Ik schoot uit mijn 'klikker', maar bleef rustig, er gingen niet veel renners over mij. Ik dook nog als derde of vierde het veld in. Bij het begin van de tweede ronde kende ik wat geluk. Coremans kwam bij het opdraaien ten val, ik kon hem maar net ontwijken. Daar had de titelstrijd voor mij al voorbij kunnen zijn." In het tweede deel kon Nys een gaatje slaan. Hij hield stand tot op de streep. Nooit eerder zagen we voor een jeugdrenner aan een podium zoveel supporters samentroepen.

