"Opvolger F-16 zal 2 miljard meer kosten dan voorzien" Sp.a 22 januari 2018

00u00 0

Oppositiepartij sp.a vreest dat de aankoop van 34 Joint Fight Strikers (F-35's) om de huidige F-16's te vervangen bijna twee miljard meer zal kosten dan de regering heeft voorzien. Uit een mededeling van het State Department blijkt dat de Amerikanen de verkoopsfactuur op 5,35 miljard euro schatten. En dat terwijl de Belgische regering maar 3,6 miljard euro heeft vooropgesteld voor nieuwe jachtvliegtuigen. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) noemt het bedrag voorbarig: "De Amerikanen maken hun 'best and final offer' pas op 14 februari over", zegt zijn woordvoerster. Een aankoopcomité met specialisten zal dan de binnengekomen offertes bestuderen en evalueren. "Pas op het einde van de rit zullen we de prijs kennen", luidt het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN