"Op gewoon veld valt goal niet" SELS 17 februari 2018

De 1-0 van Akpom leek niet onhoudbaar, maar Matz Sels (25) behoedde Anderlecht nog voor rust voor een dubbele achterstand door een (onterechte) strafschop te keren. "Ik schuif weg bij die eerste goal", zegt de doelman. "Dat is gewoon het jammere van zo'n kunstgrasveld. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar op een gewone mat valt die goal niet. Daar ben ik zeker van. Voor rust stop ik dan die strafschop nog. Dat had een boost moeten zijn, maar we profiteren er niet van. Het is aan ons om punten te sprokkelen voor de play-offs eraan komen en er dan toch nog iets van te maken." (SJH)