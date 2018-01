"Omdat hij lacht met Marokkaanse vrouwen" Franse rapper niet welkom in Brussel 00u00 0

Uit angst voor rellen is een concert van de Frans-Senegalese rapper Booba in een Brusselse club geannuleerd. Op sociale media riepen jongeren op om op 16 februari, de dag van het concert, te protesteren tegen zijn komst. "Booba heeft al meerdere keren de spot gedreven met Marokkaanse vrouwen in zijn liedjes. Daarom wil ik (anoniem) aan alle Brusselse jongeren vragen om voor aanvang van het concert te verzamelen. Zo kunnen we laten zien dat hij niet welkom is", luidde een oproep. In samenspraak met de burgemeester van Elsene, Dominique Dufourny, besliste club Bloody Louis om het concert te annuleren. (VDBS)