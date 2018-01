"Nu kan ze naar de finale" Dominique Monami 24 januari 2018

Fed Cupkapitein Dominique Monami zat begin deze week in Sydney, maar had op voorhand nog drie dagen Melbourne gepland om haar Australië-trip met echtgenoot Eric af te ronden. Dat deed ze gisteren alvast op Melbourne Park. "Elise speelde quasi de perfecte match. Ik geef haar 9,5 op 10. En ik denk dat ze nu echt wel een kans maakt om naar de finale te gaan", zei de voormalige kwartfinaliste (1997 en 1999). "Want ze zit eerst en vooral in de goede kant van de tableau, daar in de andere helft met Kerber, Pliskova, Halep en Keys toch wel wat kleppers rondlopen. Bovendien gaat ze tegen Wozniacki meer cadans krijgen en dat zou haar moeten helpen." Of Monami haar nog gaat kunnen helpen met haar aanwezigheid is een andere vraag. Zij had immers haar terugreis op donderdag geboekt. "En ik weet niet of ik die nog ga kunnen veranderen", lachte Monami. "Al heeft ze me er graag bij, want ik ben zowat 'mama Fed Cup' geworden voor haar." (FDW)

