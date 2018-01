"Normaal doe ik mee in Davis Cup" 00u00 0

Na een ultrakorte winter, een voorbereidingsperiode van goed twee weken plus een flink gevuld programma bij de start van 2018 weet Goffin ook dat de man met de hamer wel eens ergens zou kunnen langskomen. "Het zal erop aankomen de kalender goed te managen." Met de Davis Cup, vlak na de Australian Open, gevolgd door de toernooien van Montpellier, Rotterdam en Marseille is er weinig ruimte om op adem te komen. Het duel in de eerste ronde in Luik (2, 3 en 4 februari) tegen de bescheiden Hongaren - maar zonder de geblesseerde Darcis - zou daarom wel eens geslachtofferd kunnen worden bij een goed resultaat op Melbourne Park. Vorig jaar liet Goffin de ontmoeting met Duitsland aan zich voorbijgaan na zijn kwartfinale tegen Dimitrov. "In theorie ben ik van de partij, maar het hangt van nogal wat factoren af: mijn prestaties hier en de vermoeidheid bijvoorbeeld. Maar normaal doe ik wel mee in Luik." (FDW)

