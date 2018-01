"Nieuwe jongens zullen tijd nodig hebben" Vanderhaeghe waarschuwt 00u00 0

Yves Vanderhaeghe is tevreden met zijn aanwinsten. "Tevreden, maar toch wel wat afwachtend in die zin dat ik vind dat je die jongens niet meteen voor de leeuwen kan gooien. Je mag hen niet beoordelen na één of twee trainingen. Die jongens komen uit een competitie - en dat vind ik dan misschien iets minder - waar ze in vakantie waren. Dan zie je dat Christiansen al na één dag heeft moeten afhaken. Rosted heeft pas zijn eerste training meegemaakt. De andere jongens zitten met een serieuze basis, waarop ze kunnen teren. We gaan die jongens proberen klaar te stomen, maar moeten er rekening mee houden dat we misschien toch wel enkele tijd nodig zullen hebben."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee