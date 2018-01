"Niet tevreden over Oulare, hij is niet klaar" 25 januari 2018

Obbi Oulare was de grootste verrassing in de basiself van Antwerp. De bonkige spits was nog maar net volledig hersteld van een zware quadricepsblessure en had enkel tien minuten tegen Club Brugge in de benen. Logisch dus dat de huurling van Watford het gebrek aan matchritme niet kon wegsteken. Dat zag ook Bölöni. "Obbi is duidelijk nog niet klaar", aldus de Roemeen, die verwacht had dat Oulare al veel verder zou staan. "Ik stel vast dat hij enkel het eerste halfuur woog op de defensie. Daarna ging het bergaf. In de tweede helft had hij krampen en toen hij daarna toch weer een sprint trok, heb ik hem naar de kant gehaald. Het risico op een nieuwe blessure was op dat moment te groot. Ook al moet ik er rekening mee houden dat zijn laatste wedstrijd dateert van een drietal maanden geleden, toch kan ik voorlopig niet tevreden zijn over Obbi. Hij heeft nog een lange weg af te leggen." (RVD)

