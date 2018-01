"Niet alle truckers zijn cowboys" 00u00 0

"Het was slechts een heel klein berichtje in de krant van dinsdag: '169 km file per dag in recordjaar 2017', maar als transportplanner is dit natuurlijk wel iets wat een grote invloed heeft op mijn leefwereld. Ik werk voor S'Jegers, een transportbedrijf met meer dan 200 vrachtwagens. Als planner is het mijn taak om alle leveringen op tijd bij de klant te krijgen. Ik ben verantwoordelijk voor de containertransporten. Alles wat in en rond de haven van Antwerpen gebeurt, belangt ons aan. En wat dat betreft, was het deze week wéér eens een zwarte week. Maandag en dinsdag waren er al ongevallen met vrachtwagens in de Tijsmanstunnel en donderdag was het opnieuw van dat, met vijf vrachtwagens op de E313 in Massenhoven. Dat heeft uiteraard enorme gevolgen voor onze planningen. Er waren geen truckers van bij ons bij betrokken, maar het gebeurt wel dat ook zij iets voorhebben. En dan is dat zo. Wij zijn dan niet kwaad op hen, want dat demotiveert die mannen alleen maar. En er zijn al zoveel truckers te kort. Mensen maken het verkeer ook zélf gevaarlijk. Ik kan er bijvoorbeeld niet tegen dat autobestuurders links blijven rijden. Niet alleen omdat ze op die manier het verkeer vertragen, maar ook omdat ze zo geen enkel overzicht meer hebben van wat er op de weg gebeurt. Ga naar rechts, laveer tussen de rijstroken, dan wéét je tenminste wat er voor je aan de hand is. Er komen almaar meer voertuigen op de weg en dan is het o zo belangrijk om altijd dat overzicht te behouden."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN