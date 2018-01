"Nice en Marseille willen Trebel" 22 januari 2018

Volgens 'L'Équipe' mag Anderlecht een mail van OGC Nice en Olympique Marseille verwachten. De toonaangevende Franse krant meldt dat de Ligue 1-teams Adrien Trebel (26) in de gaten houden en mogelijk zelfs een bod zullen uitbrengen. In de omgeving van Trebel wordt de interesse bevestigd, maar klinkt het ook dat paars-wit normaal gezien niet bereid is mee te werken aan een transfer. Overigens zijn er ook Duitse team gecharmeerd door Trebel, die dit seizoen één van de smaakmakers is bij de landskampioen. De middenvelder ligt nog tot 2021 onder contract in de hoofdstad. (PJC)