"Nee, we blijven niet voor altijd in Hollywood" 'Patsers' wuiven Adil en Bilall uit 05 februari 2018

'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah lokte al meer dan 100.000 bezoekers naar de Vlaamse bioscopen, maar intussen zijn de regisseurs al bezig met hun volgende project: 'Bad Boys 3' met Will Smith. Voor hun vertrek naar Hollywood kwamen de twee - met een flinke portie patsergedrag én een gouden auto - hun fans uitzwaaien op de Antwerpse Groenplaats. De aanwezigen - én toevallige passanten - kregen als aandenken een gouden ketting. Over hun nieuwe job in Hollywood konden Adil en Bilall nog niet veel kwijt. "Het kan zijn dat we binnen drie maanden beginnen filmen, maar evengoed pas over een jaar." Dat ze België moeten verlaten net op het moment dat 'Patser' zo goed scoort, vinden ze niet erg. "We gaan in Amerika promotie maken voor 'Patser', dus dat komt goed uit", vertelt Bilall. "En daarna komen we sowieso terug!" (ADA/HL)

