"moordpoging op Andrei roept nare herinneringen op" 10 februari 2018

Ik heb de artikels over de moordpoging op 'Idool'-finalist Andrei Lugovski die deze week in mijn krant stonden, met veel aandacht gelezen. Waarom doe je zoiets toch? Ik vind het heel moeilijk om te begrijpen dat iemand daartoe in staat is. Dan moét er toch iets grondigs fout zitten in je hoofd. Ik leef erg mee met Andrei, omdat ik zelf ook het slachtoffer ben geworden van zo'n laffe daad. Mijn ex-partner heeft vorig jaar in augustus een zelfmoordpoging ondernomen terwijl mijn dochter en ik erbij waren. In een dronken bui stak hij zichzelf overal in zijn lichaam met messen. Toen ik hem wilde tegenhouden, probeerde hij ook mij aan te vallen en moest ik lopen voor mijn leven. Hij wilde mij ook dood, net zoals iemand Andrei wilde vermoorden. Mijn dochter heeft nog geprobeerd om hem die messen af te pakken en heeft meteen de hulpdiensten gebeld. De eerste dag was mijn ex kritiek, maar hij had geluk dat hij net z'n lever had gemist. Nadien is hij in de psychiatrie opgenomen, maar ondertussen is hij weer vrij. Ik heb uiteraard een klacht tegen hem ingediend, maar de zaak is geseponeerd - onbegrijpelijk. Hij mag mij wel nooit meer benaderen en niet in de buurt van mijn woning komen, want dan riskeert hij een boete van 2.500 euro.

