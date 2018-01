"Met Kerst zaten we voller" 'Ster van Balen' al op eerste dag verorberd 00u00 0

De 'Ster van Balen' schittert na één dag al net iets minder. De eerste vier vrienden die hun tanden zetten in de nieuwste eetuitdaging van snackbar De Broodjeshoek, hebben ze al kleingekregen. De richttijd om twaalf pizzabaguettes en een gehaktbrood van een halve kilo met gesmolten brie en maïs binnen te spelen: 40 minuten. Hun tijd: 17 minuten en 57 seconden. En dat zonder veel voorbereiding, zeggen veelvraten Ivan Van Cauter (31), Thomas Van De Weyer (32), Kevin Daems (35) en Roel Blockx (30). "Ik heb zelfs meer gegeten deze ochtend", vertelt Ivan. "Het gerecht is niet alleen haalbaar, maar ook heel lekker. We hebben niet het gevoel dat we overvol zitten - met Kerstmis was het eigenlijk erger."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee