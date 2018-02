Koreaan San-Ho uit 'Taboe' werd mishandeld als adoptiekind en uitgescholden en is nu succesvol ondernemer: "Met die 'spleetoog' van toen gaat het prima, dankuwel" Redactie

05 februari 2018

00u00 0 De Krant "Soms kijk ik in de spiegel en schrik ik. Dan zie ik een Aziaat, terwijl ik me heel erg Belg voel." De meest opmerkelijke gast gisteravond in 'Taboe'? San-Ho Park Correwyn (48). Te vondeling gelegd in Korea, als adoptiekind mishandeld in België, maar nu een succesvolle ondernemer en vader van drie.

Een Koreaantje in lederhosen. Er mag dan al veel gelachen worden in 'Taboe', dat uitstekende, nieuwe programma van Philippe Geubels, toen gisteravond die bewuste foto in beeld kwam, was de humor ver te zoeken. We zagen hoe een jonge San-Ho - inmiddels 48, succesvol horeca-ondernemer en vader van drie kinderen - door zijn toenmalige adoptiemoeder als een kermisattractie te kijk werd gezet. Het was maar enkele seconden, maar wie de plaatsvervangende pijn niet gevoeld heeft, moet dringend wat minder olifantenvel kweken.

"Mijn enige voorwaarde om aan het programma deel te nemen, was dat er niet alleen maar gelachen zou worden", vertelt San-Ho ons. "Het moest ook wat dieper gaan. Ik denk wel dat de makers daarin geslaagd zijn."

Slechte match

