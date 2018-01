"Maak deze pv's publiek en je weet waarom Bende-dossier in doofpot moest" SRB

05u15 0 Foto Mozkito Herman Vernaillen aan de voordeur en de ramen die in 1981 onder vuur werden genomen. Oud-rijkswachtkolonel Herman Vernaillen lanceerde gisteren een opmerkelijke oproep. Hij zette de nummers en datums van vier processen-verbaal online die volgens hem cruciale informatie bevatten over de Bende van Nijvel. "Maak deze pv's bekend, en we zullen weten waarom de zaak 35 jaar in de doofpot werd gestopt."

Vernaillen werd in 1981 het slachtoffer van een mislukte moordaanslag toen hij een drugsonderzoek voerde waarin zijn eigen collega's betrokken waren. Hij en zijn gezin werden thuis beschoten. Een van de schutters was Robert Beijer, die ook genoemd wordt als lid van de Bende.

David Van De Steen, die zijn ouders en zusje verloor bij de Bende-aanslag op de Delhaize in Aalst, neemt de tip serieus. "Herman Vernaillen en ik hebben regelmatig contact gehad. Het is de eerste keer dat hij deze informatie publiek maakt (via LinkedIn, red.). Ze kan leiden naar de opdrachtgevers. Als die bekend zouden worden, zou dat een politieke aardverschuiving betekenen", zegt hij.

Vernaillen wil niet zeggen welke informatie hij in de pv's gelezen heeft. "Ik zeg alleen dat er belangrijke informatie in staat. Bovendien vrees ik dat de bewijsstukken uit het dossier verdwenen zijn. Misschien weten de huidige speurders niet eens dat ze bestaan?" Eén van de pv's zou het zogenaamde dossier Pinon over de roze balletten zijn. Er zouden foto's bestaan van hooggeplaatsten die hieraan deelnemen. (SRB)

rv De robotfoto van de man die de auto stal voor de aanslag op kolonel Herman Vernaillen.