"Logisch dat Thelin mag spelen tegen ons" Vanhaezebrouck 24 januari 2018

Van onderschatting is geen sprake bij Hein Vanhaezebrouck. "Want Waasland-Beveren is terecht een kandidaat voor play-off 1", aldus de coach van Anderlecht. "Offensief bezit het enorm veel troeven. Er is niet alleen Morioka, maar ook Boljevic en Ampomah op de vleugels. Welke eersteklasser heeft zo veel snelheid en individuele acties op zijn flanken? Ach, Waasland-Beveren bezit simpelweg heel veel troeven, met ook nog Isaac Kiese Thelin (gehuurd van Anderlecht, red.). Of ik het niet lastig vind dat hij tegen ons mag spelen? Neen, want Beveren betaalt voor hem. Dan is het logisch dat hij mag voetballen."

