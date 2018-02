"Liever spanning dan humor" BV kijkt TV | Ianthe Tavernier (29) zangeres/actrice ('De buurtpolitie') 10 februari 2018

"De jongste tijd is er precies geen bal op tv. Vaak zoek ik m'n toevlucht tot Netflix. De documentaireserie 'Making a Murderer' is een aanrader, net als 'Breaking Bad' en 'Stranger Things'. Ik verkies spanning boven humor à la 'Friends' of 'Two and a Half Men'. Een van mijn lievelingsprogramma's is 'De Kroongetuigen' met Jeroen Wils. Onlangs heb ik nog naar de documentaire over Natascha Kampush gekeken, de Oostenrijkse die ontvoerd werd en acht jaar lang gevangen gehouden. Ook de case rond Joran van der Sloot fascineert me enorm. Pas op, ik lig gegarandeerd te huilen. Maar ik verplaats me graag in het hoofd van de daders, om te ontrafelen wat hen drijft. Die nacht kan ik wel gegarandeerd de slaap niet vatten..."

