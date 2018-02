"Liever donatie aan Rode Neuzen dan rouwkrans" Ouders overleden jongeman (22): 15 februari 2018

00u00 0

Liever een gift voor het Rode Neuzenfonds dan bloemen of kransen. Die boodschap staat op de rouwbrief van Simon Dequeker uit Poperinge. De ouders van de 22-jarige man grijpen zijn plotse overlijden aan om steun te vragen voor het initiatief van VTM en Q-Music dat jongeren met psychische problemen steunt. "Erover praten is nog altijd taboe", zegt z'n mama Marianne. "Door Rode Neuzendag is dit toch bespreekbaarder geworden. Als er door de bijdrages ook maar één andere jongere met psychische problemen geholpen kan worden, dan is het de oproep waard. We stemden ook in met orgaandonatie. Wellicht zal Simon zo anderen een betere toekomst bezorgen." Storten kan op BE70 0960 6060 6025 met vermelding 'Simon Dequeker'. (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN