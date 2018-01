"Lies is gevallen, en wij ook" Afscheid van Lies Lefever (37) 22 januari 2018

00u00 0

Familie, vrienden en collega's hebben gisteren afscheid genomen van Lies Lefever. De comédienne overleed twee weken geleden onverwacht na een val in haar keuken. Ze was nog maar 37. "Lies is gevallen en wij zijn dat ook", startte Ronny Mosuse de herdenking, die diende om "haar leven te vieren". In de zaal, die tot de nok gevuld was, zaten veel bekende gezichten. Collega's Philippe Geubels, Jeroom, Thomas Smith en Henk Rijckaert zakten af naar Dilbeek, maar ook Jan Mulder, Sien Eggers en Dalilla Hermans. Martin Heylen, die voor 'Heylen en de Herkomst' met Lies naar Rwanda reisde, kon er niet bij zijn en sprak een videoboodschap in. "Er zijn weinig mensen die in je hoofd blijven hangen, maar Lies was zo iemand. Ze was een heerlijk, vrolijk persoon. Een Vlaams meisje met een Afrikaanse schaterlach." Echtgenoot Joost nam als laatste het woord. "We hebben gelachen en gehuild. Ik wil je bedanken voor zoveel mooie momenten. Voor de laatste keer zeg ik je: vrolijke groetjes." Bart Peeters en Ronny Mosuse sloten af met 'Let it be' van The Beatles, waarna nog een minutenlange staande ovatie volgde voor Lefever. (MEN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN