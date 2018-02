"Lezen tegen de klok geeft kinderen alleen maar stress" 03 februari 2018

Met de chronometer het leesniveau van leerlingen bepalen? Als het van Koen Van Bockstal, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, afhangt, stoppen we ermee. "Het bezorgt onze kinderen meer stress en minder leesplezier." Hij uit vooral kritiek op een systeem dat in veel basisscholen wordt gebruikt, waarbij het technisch leesniveau bepaald wordt door kinderen zo snel mogelijk woorden of teksten met zo weinig mogelijk fouten te laten aflezen. Daardoor krijgen ze steeds vaker het gevoel in een competitie te zitten en verliezen ze hun interesse in lezen, vreest hij. "Terwijl leesplezier stimuleren veel belangrijker is." (CMA)