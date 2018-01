"Leon Bailey is als Robben en Ribéry" 20 januari 2018

Lehnhoff spreekt vol lof over ex-Genkspeler Leon Bailey, bij Bayer Leverkusen dit seizoen al goed voor zes goals en vier assists. "Hij heeft een zeer grote sprong gemaakt, presteert constant en is een van de besten in de Bundesliga. Hij is onlangs (in een enquête van Kicker bij Duitse profs, red.) als tweede beste speler van de heenronde verkozen, na Lewandowski. Hij speelt erg attractief. Hij kan dat wat Ribéry en Robben bij Bayern hebben: één tegen één zijn man voorbij, snel, dribbelsterk en scorend. Elke topclub in het moderne, snelle voetbal heeft zulke wapens graag." Lehnhoff maakt zich weinig illusies dat de 20-jarige Jamaicaan lang bij Leverkusen zal voetballen. "We leven van spelers op te leiden en te verkopen. Dat is ons werk en onze filosofie. Als jonge talenten als Julian Brandt, Kai Havertz of Bailey in de spotlights staan, zijn ze op termijn moeilijk te houden." (BF)

