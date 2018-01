"Kutgevoel overheerst" KAYA 29 januari 2018

Believers in play-off 1 vloekten, de realisten toonden zich optimistisch. Een kwartier lang was bij Zulte Waregem de stille droom levendiger dan ooit, na knappe kopbalgoals van Harbaoui en Olayinka. Zij brachten Essevee virtueel in het spoor van de kandidaten voor plaats 6. Maar niemand die dat achteraf wou toegeven. Behalve Kaya - met twee heerlijke assists cruciaal in de remonte na rust. "Ik hoopte zeker nog op play-off 1", stelde de Turkse Belg. "Zeker als je ziet dat Kortrijk en Genk punten lieten liggen. Nu overheerst een kutgevoel. Al had ik vóór de stage getekend voor een 7 op 9."

