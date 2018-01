"Kon niet verder na kniestoot" Gerkens 22 januari 2018

Pieter Gerkens moest al vroeg in de tweede helft geblesseerd naar de kant. De 22-jarige middenvelder incasseerde in een duel met Uronen een kniestoot op de dij en kon niet meer verder. "Ik probeerde het nog heel even, maar bij de eerste versnelling die ik moest doen, voelde ik dat het niet meer ging", aldus Gerkens. "Het voelt heel stijf aan nu en waarschijnlijk gaat dat morgen (vandaag, red.) nog erger zijn." Het is dus afwachten of Gerkens woensdag al helemaal topfit zal zijn voor de thuismatch tegen Waasland-Beveren. Overigens kwam de Limburger twee keer dicht bij een doelpunt tegen zijn ex-club. "Bij de tweede kans deed ik het goed, maar stond de paal in de weg. De eerste mogelijkheid, helemaal in het begin, had er echt wel in gemoeten. Gelukkig maakte het in de eindafrekening niet uit." (KDC)

