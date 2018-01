"Komt goed voor de Davis Cup" 00u00 0

Een hard slaande Georgiër en een blessure aan de adductoren zorgden er gisteren voor dat het knappe parcours van Ruben Bemelmans (ATP 117) Down Under een halt werd toegeroepen. Met 7-5, 6-1, 6-3 ging Nikoloz Basilashvili (ATP 61) naar de derde ronde. "Eind eerste set begon ik last te krijgen en begin tweede set werd het ernstiger. Ik kon niet meer afduwen met mijn rechterbeen. Jammer, want ik vond me niet slecht starten en dit was zeker een haalbare kaart", meende Bemelmans.

