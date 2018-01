"Klets op de poep is ook geen verkrachting" 19 januari 2018

Na het artikel "Klets op de poep is ook geen verkrachting", verschenen op bladzijde 5 in de krant van donderdag 18 januari, wenst schooldirecteur Rob Vanderbeek te verduidelijken dat hij nooit op een laconieke manier heeft gereageerd op het incident met de turnleraar. "Ik heb goed naar de leerlinge geluisterd en een juiste inschatting gemaakt, maar de bovenkop van het artikel wekt een andere indruk. We hebben als school juist ingezet op het herstellen van een goede relatie tussen de leraar en de klas". Onze excuses dat dit anders kon overkomen.