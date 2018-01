"Klets op de poep is geen verkrachting": schooldirecteur excuseert zich voor laconieke reactie na incident met turnleraar Stephanie Romans

05u00 0 Thinkstock Enkele tienermeisjes van de Mechelse middelbare school BIMSEM willen geen les meer van hun turnleraar die een klasgenote tijdens een les tafeltennis op het achterwerk kletste. De Krant Enkele tienermeisjes van de Mechelse middelbare school BIMSEM willen geen les meer van hun turnleraar die een klasgenote tijdens een les tafeltennis op het achterwerk kletste. "De leraar heeft zich intussen geëxcuseerd bij het meisje en de rest van de klas", zegt directeur Rob Van der Beek. "Vier weigeren nu nog les van hem te krijgen."

De school ontving nooit eerder klachten over de bewuste leraar. "Hij werkt hier al jaren en heeft een blanco parcours afgelegd. Een tuchtstraf of schorsing vond ik in dit geval niet nodig. De leerkracht heeft ook meteen zijn excuses aangeboden aan de leerlinge en toegegeven dat hij fout zat."

Toch was het tienermeisje - die de tik kreeg terwijl ze tijdens een les tafeltennis over de tafel naar een balletje in het net reikte - behoorlijk overstuur. "Ze wilde niet meer naar zijn lessen gaan", zegt Van Der Beek. "Ik begrijp die reactie en voorlopig hoeft ze ook niet meer te gaan. Maar het is wel de bedoeling om de plooien uiteindelijk glad te strijken. Ik heb ook uitgelegd dat de leraar geen strafbare feiten zoals een verkrachting heeft gepleegd."

thinkstock Het voorbeeld van verkrachting kwam slecht aan bij het meisje én bij de rest van klas. Uit solidariteit wilde geen enkel meisje gisteren nog naar de les LO.

Nooit willen minimaliseren

Die laatste boodschap kwam slecht aan bij het meisje én bij de rest van klas. Uit solidariteit wilde geen enkel meisje gisteren nog naar de les LO. "Ik heb de feiten nooit willen minimaliseren. Het voorbeeld van verkrachting had ik niet moeten gebruiken", zegt Van Der Beek.

Gisteren is er een klasgesprek geweest om alles uit te praten. "De meeste leerlingen hebben de excuses van de leraar uiteindelijk aanvaard en gaan weer naar de les. Vier meisjes zijn nog niet zover en zetten hun bezorgdheden de komende periode met de pedagogisch adjunct nog eens op een rijtje. Hopelijk doen ook zij snel weer mee met LO."

De katholieke onderwijskoepel zegt dat er op scholen veel aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. "Dat was ook voor het #metoo-tijdperk al zo", zegt woordvoerster Marijke Van Bogaert van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Scholen gaan er zeer bewust mee om. De grote aandacht voor #metoo zorgde niet voor extra vragen van scholen."

Assertief en weerbaar

"Tijdens lessen relationele en seksuele vorming leren leerlingen zich assertief en weerbaar op te stellen", gaat Van Bogaert verder. "Scholen zorgen er ook voor dat er iemand is - een directeur, klasleerkracht, leerlingenbegeleider of CLB-medewerker - aan wie leerlingen misstanden kunnen melden. Als leerlingen ernstige feiten melden, zal de school - afhankelijk van wat er precies is gebeurd - de nodige maatregelen treffen. Daar zijn procedures voor."

ThinkStock Tafeltennis.