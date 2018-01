"Kernuitstap: hoe lang nog voor men knoop doorhakt?" 00u00 0

Kaars en kampvuur

Als de besluitvorming over de plaatsing van die gascentrales even 'vlotjes' verloopt als de Oosterweelverbinding of Uplace, zal ik het niet meer meemaken. Want wat is nu 20 jaar om een knoop door te hakken? Met zijn allen terug naar de kaars en het kampvuur? Of elektriciteit aankopen in Nederland of Duitsland, waar ze werken met steenkool- en bruinkoolcentrales? Of in Frankrijk, waar ze de kerncentrales langs de Belgische grens gebouwd hebben?

Michel Janssens, Oud-Turnhout

