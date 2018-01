"Keeperskwestie eindelijk van de baan" Leko 20 januari 2018

00u00 0

En of hij opgelucht is, Ivan Leko na de komst van én Gabulov en Kenneth Vermeer. "De komst van Vermeer is belangrijk voor de concurrentie en dus ook voor de kwaliteit", zei Leko gisteren.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen