KIM MEYLEMANS 19 februari 2018

Kim Meylemans was zaterdag minder opgetogen over haar veertiende plek in het skeleton, ontgoocheld zelfs. Begrijpelijk voor een atlete die in 2017 nog vijfde werd op het WK, maar tegelijk leed ze misschien aan overschatting: in de wereldbeker, die toch een beter beeld geeft, werd de Limburgse 13de. In Pyeongchang werd ze met haar tekortkomingen geconfronteerd. Een deel had ze in eigen handen, een ander deel niet.

