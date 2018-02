"Ja, ik ben verliefd op Fabrizio" Pommeline 14 februari 2018

00u00 0

De grootste soap in 'Temptation Island' draait voorlopig niet rond de huidige deelnemers, maar rond Pommeline en verleider Fabrizio. Nu heeft de blondine, die onlangs brak met Merijn, bevestigd dat ze wel degelijk verliefd is op de 'kleurplaat'. "Maar we hebben geen relatie", zegt ze. Op het scherm zien we Fabrizio nog geweldig zijn best doen bij Daniëlle. In het 'echte' leven heeft hij blijkbaar zijn handen vol met Pommeline. "Merijn en ik wilden onze breuk in alle sereniteit verwerken, maar dat is ons blijkbaar niet gegund", zegt ze. "Het misbruik van mijn vertrouwen door bepaalde 'vrienden' kwetst me zeer hard. Er is enkel plek in mijn hart voor verdriet. Dus neen, ik heb geen nieuwe relatie. Voorlopig heb ik maar één prioriteit, en dat is de breuk met Merijn een plaats geven." Met die 'vrienden' doelt ze op haar plastisch consulente, Diana Gabriels. In een video van de Nederlandse had Pommeline gezegd dat ze verliefd was op een ander, maar dat filmpje werd nadien offline gehaald. (TDS/ARo)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN