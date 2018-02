"Ivana Smit was al overleden voor ze viel" 07 februari 2018

Was het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18, foto) al dood voor haar val uit een flatgebouw in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur? Dat is alvast de conclusie van een patholoog die een nieuwe autopsie heeft uitgevoerd. Het lichaam van Smit werd op 7 december gevonden na een val van veertien verdiepingen. De autoriteiten gaan uit van een ongeval, maar de familie van het model gelooft dat niet en heeft een eigen patholoog en een Britse privédetective ingeschakeld. Volgens die patholoog was er nauwelijks bloed op de plek waar zij was gevallen en had ze al blauwe plekken voor ze viel. Privédetective Mark Williams-Thomas had eerder ook gezegd dat het overlijden zeker geen tragisch ongeval was.

