"IS stuurt Belgische vrouwen terug voor terreur" VERONTRUSTENDE ONTHULLING VAN GEVANGENGENOMEN ANTWERPSE SYRIËSTRIJDER Redactie

26 januari 2018

00u00 1 De Krant Islamitische Staat heeft twee Belgische vrouwen opgeleid om terug te keren voor terreur. Dat zegt een Antwerpse IS'er die in Syrië is gevat. Het gaat onder anderen om de vrouw van Shariah4Belgium-kopstuk Hicham Chaïb. "Ze zijn getraind in explosieven en moeten die in Europa gebruiken", zo staat te lezen in een verhoor.

Deze krant heeft exclusieve inzage gekregen in de verhoren van een Antwerpse IS'er die in augustus door Syrische Koerden opgepakt werd. Hij is dagenlang op de rooster gelegd door VS-militairen en vertelde honderduit over wat zijn landgenoten allemaal deden in dienst van IS. Over plannen voor nieuwe terreur in het Westen bleef hij echter lange tijd stil. Het zou duren tot in oktober vooraleer hij ook daarover het achterste van zijn tong liet zien. "IS heeft vrouwen getraind om terroristen te worden", vertelde hij toen. "Ze leerden hoe je met explosieven moet omgaan, waarna ze ook voorbereid werden om via Turkije naar Europa te reizen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN