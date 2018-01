"In onze dromen ging het dak telkens opnieuw vliegen" Kindjes terug naar school nadat storm klaslokalen vernielt 20 januari 2018

00u00 0

Grote solidariteit donderdag en vrijdag aan het vernielde schooltje in het Limburgse Gruitrode. Daar was door een rukwind het volledige dak van drie klaslokalen weggeblazen. "We beseffen goed dat we aan een groot drama ontsnapt zijn", legt directeur Wim Daniëls uit. "De leerkrachten hadden de kinderen tijdig geëvacueerd. En nu beseffen we nog eens wat voor een fijn team, ouders én leerlingen we hier hebben. Werkelijk iedereen hielp donderdag om spulletjes te redden uit het puin en te verhuizen naar de jeugdlokalen van de KSA."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN